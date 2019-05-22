Экономика

Доля безналичных платежей в РФ в мае достигла 61%ПРАЙМ вчера в 04:53

Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61% против 39% наличных, растет количество бесконтактных платежей, сообщила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
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Россияне ускорили переход к безналичной оплате

Zaimisrochno.ru03:40

С чем связан рекордный рост доли безналичных платежей в России

RT на русскомвчера в 10:29

Доля безналичных платежей в РФ в мае достигла 61%

ПРАЙМвчера в 04:53

Через 10–20 лет доля безналичных расчетов приблизится к 100% — эксперт

REGNUMвчера в 07:22

Рост доли безналичной оплаты будет продолжаться, уверены в ЦБР

Финмаркетвчера в 04:37

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

ТАССвчера в 04:36

В мае доля безналичных платежей в России достигла 61%

DP.RUвчера в 05:37
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Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Причиной ДТП с россиянами в Италии могла стать ошибка водителя

Полиция итальянской области Тоскана заявила, что причиной ДТП с автобусом, в котором погибла россиянка и около двух десятков граждан РФ пострадали, могла стать ошибка водителя.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

ООН потребовала от Великобритании отказаться от островов Чагос

116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В Иркутской области выявили 59 ВИЧ-инфицированных

На акции "Стоп ВИЧ / СПИД", ставшей самой масштабной за три года проведения в Иркутской области, выявили 59 положительных результатов из 12 тысяч человек.
Обновлено в 03:10
Авто

Официальный дебют Renault Triber состоится 19 июня

Компания Renault назвала дату премьеры нового внедорожного компактвэна Triber в Индии. Ранее новинка уже попадалась в объективы фотошпионов.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика

Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Общество

Доля овощей с нитратами в России увеличилась

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено вчера в 12:06
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Наука

Самый древний в мире гриб нашли в Канаде

Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Технологии

Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO

Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено вчера в 08:16
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Авто

Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено вчера в 02:16
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
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