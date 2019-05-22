Экономика
Доля безналичных платежей в РФ в мае достигла 61%ПРАЙМ вчера в 04:53
Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61% против 39% наличных, растет количество бесконтактных платежей, сообщила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Причиной ДТП с россиянами в Италии могла стать ошибка водителя
Полиция итальянской области Тоскана заявила, что причиной ДТП с автобусом, в котором погибла россиянка и около двух десятков граждан РФ пострадали, могла стать ошибка водителя.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
ООН потребовала от Великобритании отказаться от островов Чагос
116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
Обновлено в 03:55
Здоровье
В Иркутской области выявили 59 ВИЧ-инфицированных
На акции "Стоп ВИЧ / СПИД", ставшей самой масштабной за три года проведения в Иркутской области, выявили 59 положительных результатов из 12 тысяч человек.
Обновлено в 03:10
Авто
Официальный дебют Renault Triber состоится 19 июня
Компания Renault назвала дату премьеры нового внедорожного компактвэна Triber в Индии. Ранее новинка уже попадалась в объективы фотошпионов.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Общество
Доля овощей с нитратами в России увеличилась
Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено вчера в 12:06
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено вчера в 08:16
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47