Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%Интерфакс 07:37

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Цена сделки составляет $3,6 за GDR ($18 за акцию) - как в рамках сделки с TPG и ЕБРР, так и в рамках оферты миноритариям.

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

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