Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%Интерфакс 07:37
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Цена сделки составляет $3,6 за GDR ($18 за акцию) - как в рамках сделки с TPG и ЕБРР, так и в рамках оферты миноритариям.
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Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
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Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»
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Политика
На Порошенко завели уголовное дело на Украине
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления действующего президента Украины Петра Порошенко на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
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Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
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Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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Политика
Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать «коррупцию Порошенко»
Национальная комиссия по «расследованию преступлений старой власти» должна быть создана для привлечения виновных к ответственности, 13 мая заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Спорт
Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ
По данным издания, которое ссылается на источник в силовых структурах, на причастность к взяточничеству сейчас проверяется ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе
Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено вчера в 16:53
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В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28