Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%Интерфакс вчера в 06:58

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действует и в рамках оферты миноритариям.
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с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте
 компании.
Коммерсантъ12:12

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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