Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%Интерфакс вчера в 06:58

с чего всё началось

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действует и в рамках оферты миноритариям.

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Культура BadComedian высказался о закрытии своего канала Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.

Политика Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.

Наука Слоны оценивают количество пищи по запаху Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.

Политика В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Культура Юлия Меньшова станет ведущей нового авторского шоу на Первом канале Отечественная телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова вскоре появится в эфире Первого канала с новым авторским шоу.

Футбол «Удинезе» согласовал контракт с Бекао «Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао.

Политика Трамп задремал во время речи Елизаветы II Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.

Шоу-бизнес Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Политика МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17 МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Бумага, о которой идет речь, уточнил Белоусов, утекла из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании находились в списке.

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Происшествия Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.

Политика 120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии 120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Анрея Бабиша.