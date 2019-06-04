Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%Интерфакс вчера в 06:58
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действует и в рамках оферты миноритариям.
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с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте компании.Коммерсантъ12:12
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