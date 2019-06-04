Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%Интерфакс вчера в 06:58
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действует и в рамках оферты миноритариям.
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Экономика
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Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
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В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.
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Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
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Псковский драмтеатр может получить федеральный статус
Псковский драмтеатр может получить федеральный статус.
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Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Галкин назвал причину своего отсутствия в составе жюри КВН
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YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
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Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
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