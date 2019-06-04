Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»Ведомости 10:15

с чего всё началось

В апреле «Севергрупп» стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) суммарно за $729 млн. Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18.

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Происшествия Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс 1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Политика Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Экономика Налоговая служба США начала проверку Uber Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Шоу-бизнес Безрукова отказалась от «Кинотавра» Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги. Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.

Финансы Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

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Авто Lada Vesta получит электронную приборную панель В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.

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