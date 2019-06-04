Экономика
Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%Агентство новостей розничной торговли 10:07
Доля металлурга-миллиардера Алексея Мордашова в продуктовом ритейлере "Лента" достигла 78,73%, сообщила во вторник его компания "Севергрупп".
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ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте компании.Коммерсантъ12:12
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