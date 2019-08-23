Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

ТАСС15:45

23.08.19 «Факты 24»

Кубань 2413:52

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Россия.Кубань11:53

В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

КП - Кубань10:07

С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02

16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Кубанские новости09:15

Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

РБК Краснодар08:42
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Авто

В московском каршеринге появились ретро-автомобили

Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Авто

В июле продажи выросли только у кроссоверов и универсалов

Продажи новых кроссоверов и внедорожников в РФ по итогам июля выросли на 4,2%, что позволило сегменту SUV занять долю рынка в 44,4%. Также на 1,3% выросли продажи сегмента LAV, куда входят универсалы повышенной вместимости.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

Москалькова рассказала о визите в Киев

Обновлено в 13:44
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Политика

Росгвардия попросила здания и земли

Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Политика

Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток

В настоящее время Гудков отбывает 30-дневный административный арест, назначенный 30 июля за повторное нарушение правила проведения массовых акций.
Обновлено в 12:17
Общество

В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»

Обновлено в 14:29
Происшествия

Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

Обновлено в 10:31
Культура

Беглов наградил победителей конкурса «Мой город – мои возможности»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса «Мой город – мои возможности», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения

Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 08:58
Наука

Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В результате обстрела боевиками ВСУ в Зайцево горит жилой дом

Сегодня, 23 августа, киевские каратели открыли огонь по территории ДНР, в очередной раз нарушив режим бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:07
Политика

Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Общество

Петербуржцы предлагают убрать купол на Невской ратуше

Проект позиционировали как смотровую площадку, однако людей туда не пускают В пятницу, 23 августа, активисты Петербурга выступили с идей разобрать стеклянный купол "Невской ратуши".
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах

Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
Обновлено в 13:48
Авто

Обновленный Volkswagen Multivan 2020 появится в продаже осенью

В салоне обновленного Volkswagen Multivan 2020 нашлось место для продвинутой мультимедиа.
Обновлено в 06:43
Здоровье

Онколог перечислила 12 основных симптомов рака

Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Космос

В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»

США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+

Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.
Обновлено в 13:25
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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