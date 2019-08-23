Экономика

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартирТАСС вчера в 15:45

Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

ТАССвчера в 15:45

16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Кубанские новостивчера в 09:15

Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

РБК Краснодарвчера в 08:42

В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

КП - Кубаньвчера в 10:07

С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодаравчера в 11:02

23.08.19 «Факты 24»

Кубань 24вчера в 13:52

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Россия.Кубаньвчера в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Украина готовится отпраздновать годовщину независимости

Обновлено вчера в 11:39
Кино

Тарантино рассказал об исключении Тима Рота из «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено 22 августа в 15:20
Кино

Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel

Обновлено вчера в 18:17
Космос

Создатели ракет

Много лет Королев и Бушуев работали вместе, ими были созданы первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спутник Земли.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова

Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.
Обновлено вчера в 11:30
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot

США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.
Обновлено вчера в 03:06
Политика

США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути

Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.
Обновлено в 00:32
Космос

Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета

Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Исследование: россияне не покупают продукты онлайн

Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну

Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Авто

Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году

Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля

Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты

Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro

Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено 21 августа в 11:37
Политика

The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским

Обновлено вчера в 05:02
Футбол

«Динамо» хочет арендовать форварда «Уотфорда» Окака Чуку

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в «Динамо».
Обновлено вчера в 07:32
Политика

В ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией

В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов.
Обновлено вчера в 00:05
Общество

Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Поклонники Виктории Лопыревой были в восторге от ее длинных ног

После просмотра фото Виктории Лопыревой в Instagram, поклонники были в восторге от ее длинных ног.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное