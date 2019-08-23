Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Космос Создатели ракет Много лет Королев и Бушуев работали вместе, ими были созданы первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спутник Земли.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Шоу-бизнес Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Политика США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.

Политика США планируют вновь открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

Политика Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.

Общество Исследование: россияне не покупают продукты онлайн Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Гаджеты Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.

Политика В ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов.

Общество Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.