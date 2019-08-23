Экономика

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартирТАСС вчера в 15:45

Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.
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За 2019 год в Краснодаре закончили 16 долгостроев

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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