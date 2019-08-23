Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартирТАСС вчера в 15:45
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.
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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодаравчера в 11:02
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