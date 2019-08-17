Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартирИзвестия 14:14
Дольщикам обанкротившегося девелопера Urban Group предложили компенсации вместо квартир в жилом комплексе «Солнечная система». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Фонд защиты прав дольщиков.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия
Задержания участников пикетов начались в Петербурге
Напомним, что неделе ранее у Гостиного двора состоялся одиночный сменяемый пикет. По данным «ОВД-инфо» был задержан 81 человек.
Обновлено в 07:28
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:57
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Треть британцев поддержали «жесткий» Brexit
Треть британцев поддержали "жесткий" выход Британии из ЕС.
Обновлено в 10:15
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Культура
В Салехарде завершается фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера»
Двадцать два участника со всей России и ближнего зарубежья в восьмой раз схлестнулись в борьбе за звание лучшего из лучших на конкурсе-фестивале "Легенды Севера".
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Сирийские военные освободили четыре селения на юге Идлиба
Элитные формирования армии Сирии после ожесточенных боестолкновений взяли под свой контроль четыре населенных пункта на юге провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше
Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Ламела дальним ударом сравнял счёт
«Тоттенхэм Хотспур» сравнял счёт в гостевом матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» — 1:1. На 23-й минуте дальним ударом отличился полузащитник Эрик Ламела.
Обновлено в 12:57
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака»
Обновлено в 14:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10