Дольщикам обанкротившегося девелопера Urban Group предложили компенсации вместо квартир в жилом комплексе «Солнечная система». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Фонд защиты прав дольщиков.

Происшествия Задержания участников пикетов начались в Петербурге Напомним, что неделе ранее у Гостиного двора состоялся одиночный сменяемый пикет. По данным «ОВД-инфо» был задержан 81 человек.

Общество Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.

Политика В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Футбол Зенит — Ахмат 0:0 Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.

Политика Треть британцев поддержали «жесткий» Brexit Треть британцев поддержали "жесткий" выход Британии из ЕС.

Транспорт Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.

Культура В Салехарде завершается фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера» Двадцать два участника со всей России и ближнего зарубежья в восьмой раз схлестнулись в борьбе за звание лучшего из лучших на конкурсе-фестивале "Легенды Севера".

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Политика Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Политика Зеленский взялся спорить с историей Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.

Армия и оружие Сирийские военные освободили четыре селения на юге Идлиба Элитные формирования армии Сирии после ожесточенных боестолкновений взяли под свой контроль четыре населенных пункта на юге провинции Идлиб.

Политика Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.

Футбол «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Ламела дальним ударом сравнял счёт «Тоттенхэм Хотспур» сравнял счёт в гостевом матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» — 1:1. На 23-й минуте дальним ударом отличился полузащитник Эрик Ламела.