Экономика

Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартирИзвестия 14:14

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Дольщикам обанкротившегося девелопера Urban Group предложили компенсации вместо квартир в жилом комплексе «Солнечная система». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Фонд защиты прав дольщиков.
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Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир

Известия14:14

Дольщикам двух домов Urban Group предложили компенсации вместо квартир

РИА Новости11:45
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
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