Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.

Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля

Политика Политика Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.

Политика Политика В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной В Крыму на российско-украинском участке границы завершено строительство ограждения длиной более 60 км. Его возведение связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.

Общество Общество Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.

Происшествия Происшествия Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Происшествия Происшествия «Крабовый король» сбежал от ФСБ Советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан сбежал из России в Японию.

Политика Политика В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает беспочвенной обеспокоенность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по вопросу доступа представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской лаборатории.

Политика Политика На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.

Политика Политика В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Армия и оружие Армия и оружие Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Политика Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.

Гаджеты Гаджеты Компания Apple запатентовала гибкий смартфон

Общество Общество Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Политика Политика Пашинян и Путин не договорились о цене на газ Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».

Армия и оружие Армия и оружие В Кремле поддержали взятие под контроль Дамаска курдских районов Сирии Россия считает позитивной тенденцией взятие под контроль Дамаска курдских районов Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Космос Космос Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.

Происшествия Происшествия СК закрыл первое дело после частичной декриминализации 282-й статьи Следственный комитет закрыл первое дело после смягчения 282-й статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Общество Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в дни новогодних каникул В среду Р.Вильфанд сообщил "Интерфаксу" первый прогноз на новогоднюю ночь, текущие расчеты этот прогноз подтверждают.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Политика Политика В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.

Происшествия Происшествия Россиянка задержана в Финляндии по запросу США 30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.

Экономика Экономика Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Происшествия Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала «В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».