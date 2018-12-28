Финансы
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Политика
Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.
Обновлено в 06:03
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
В Крыму на российско-украинском участке границы завершено строительство ограждения длиной более 60 км. Его возведение связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М
Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.
Обновлено в 06:25
Общество
Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Обновлено в 05:02
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан сбежал из России в Японию.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает беспочвенной обеспокоенность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по вопросу доступа представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской лаборатории.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Политика
Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж
Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Компания Apple запатентовала гибкий смартфон
Обновлено в 05:20
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено в 02:27
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Политика
Пашинян и Путин не договорились о цене на газ
Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В Кремле поддержали взятие под контроль Дамаска курдских районов Сирии
Россия считает позитивной тенденцией взятие под контроль Дамаска курдских районов Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Космос
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
Обновлено в 06:55
Происшествия
СК закрыл первое дело после частичной декриминализации 282-й статьи
Следственный комитет закрыл первое дело после смягчения 282-й статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в дни новогодних каникул
В среду Р.Вильфанд сообщил "Интерфаксу" первый прогноз на новогоднюю ночь, текущие расчеты этот прогноз подтверждают.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма
Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Нью-Йорке взорвался трансформатор
Обновлено вчера в 22:01