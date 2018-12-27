Финансы

Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля
Коммерсантъ
вчера в 14:25

Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Коммерсантъвчера в 14:25

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Рубль укрепился к доллару и уступил евро

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Рубль в начале торгов потеснил доллар, но проиграл евро

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Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля

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Рубль слегка вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов

Интерфакс02:26
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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

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Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 02:27
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«Русал» избрал нового председателя Совета директоров

"Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Общество

Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры

В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
Обновлено в 00:00
Общество

Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Обновлено в 02:24
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Обновлено в 02:27
Политика

На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Обновлено в 03:52
Политика

Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку

«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Происшествия

На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»

Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено 26 декабря в 13:48
Экономика

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Футбол

Гендиректор «Анжи» покинул свой пост

Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Нью-Йорке взорвался трансформатор

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в Куинсе.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг

АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity.
Обновлено в 02:53
Политика

Путин подписал закон об отмене роуминга в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 01:14
Политика

В Крыму объяснили необходимость заграждения на границе с Украиной

Крым возвел заграждение на границе с Украиной, чтобы защитить местное население от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупредить возможные провокации.
Обновлено в 02:32
Общество

«Советское шампанское» признали худшим

В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя

По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек

Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Во Внуково пассажир пытался сбежать с рейса «Победы»

Обновлено в 03:06
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
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Политика

Второй блок Таврической ТЭС заработал на полную мощность

Второй блок Таврической теплоэлектростанции (ТЭС) заработал в полную силу заявляет пресс-служба «Ростеха», 27 декабря передает ТАСС.
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Продажи алкоголя перед Новым годом в России выросли на треть

В розничных магазинах продажи алкоголя за последние две недели в преддверии Нового года выросли на 34%.
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