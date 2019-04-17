Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублейКомсомольская правда 11:03

Курс доллара к российской валюте на открытии торгов Московской биржи опустился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и в итоге составил 63,98 рубля. К слову, в последний раз курс американской валюты находился ниже отметки в 64 рублей 25 марта 2019 года.

Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей

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