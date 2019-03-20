Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого годаРоссийская газета 15:52
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года. Это произошло после объявления ФРС США о сохранении диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 2,25-2,5 процента, а также о планах по сокращению баланса.
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Экономика
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Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
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Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
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Политика
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Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
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Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет.
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Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Происшествия
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В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
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Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
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Обновлено в 07:57
Футбол
Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцами
Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцами Стартующий сегодня отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года сборная России открывает гостевым матчем с самым опасным соперником в группе.
Обновлено в 18:21
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Происшествия
Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы
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Обновлено в 13:42
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Авто
Концерн GM пересмотрит свое решение о закрытии некоторых заводов
Журналисты издания GM Authority узнали о некой сделке, предложенной концерну GM бизнесменом из Кливленда и владельца нескольких дилерских центров.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Девочку из московской захламленной квартиры выписали из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Девочку, которую обнаружили одну в грязной, захламленной квартире в Москве сегодня 20 марта выписали из детской городской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 09:28
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:57
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:50
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Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли
Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
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