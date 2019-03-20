Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого годаРоссийская газета 15:52

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года. Это произошло после объявления ФРС США о сохранении диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 2,25-2,5 процента, а также о планах по сокращению баланса.

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

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