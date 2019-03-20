Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августаКоммерсантъ 14:28

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года. По состоянию на 21:09 доллар торговался на уровне 64,04 руб./$.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новости14:37

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАСС14:17

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБК14:36

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Коммерсантъ14:28

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

News.ru14:50

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Газета.Ru15:20

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с августа

Ведомости14:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Тренер Газзаев: Началову и Алдонина связывала настоящая любовь

Наставник вместе с игроками ЦСКА гулял на свадьбе футболиста и певицы в 2006 году. Он видел, что молодоженов связывала настоящая любовь.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы

Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

Японская автомобилестроительная компания Honda в скором времени запустит на китайском рынке продажи нового седана Envix.
Обновлено в 13:00
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Политика

Радован Караджич получил пожизненное

Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
Обновлено в 12:49
Музыка

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград

Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Обновлено в 15:21
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Наука

Световая левитация поможет управлять космическими кораблями

Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено в 09:12
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри

Обновлено в 09:55
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Футбол

Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Происшествия

Уральские Бонни и Клайд задержаны за убийство четырех человек

Обновлено в 09:55
Происшествия

По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
Обновлено в 13:34
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Наука

Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

Обновлено в 14:00
Политика

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Экономика

Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Экономика

Росстат изменил методику расчетов доходов населения

Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
Обновлено в 00:43
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Наука

Ученые назвали смертельную опасность горячего чая

Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
Обновлено в 12:31
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное