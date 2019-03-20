Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августаКоммерсантъ 14:28

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года. По состоянию на 21:09 доллар торговался на уровне 64,04 руб./$.

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

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