Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августаКоммерсантъ вчера в 14:28
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года. По состоянию на 21:09 доллар торговался на уровне 64,04 руб./$.
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Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Политика
Власти Украины ввели санкции против Володина
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Политика
В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»
Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:25
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Космос
Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»
Объект, напоминающий тело человека, сфотографировал на Марсе аппарат Opportunity.
Обновлено в 01:01
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами
Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 02:25
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы
В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59