Экономика
Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 году
Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 годуИзвестия02:39
Самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий. Самой убыточной стала криптовалюта.
Известия02:39
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с чего всё началось
Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.РБК01:52
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