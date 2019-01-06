Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.

с чего всё началось

Самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий. Самой убыточной стала криптовалюта.

Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 году

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