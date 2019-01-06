Экономика
Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 году
Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 годуИзвестия02:39
Самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий. Самой убыточной стала криптовалюта.
Известия02:39
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Политика
Глава NASA отозвал приглашение Рогозину
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.
Обновлено в 01:43
Авто
ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО
Говоря о коэффициенте мощности, господин Табаков отметил, что изменения «произойдут, видимо, уже в 2021 году».
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 01:29
Космос
Илон Маск раскрыл сроки полета корабля Dragon-2 к МКС
Илон Маск, руководитель SpaceX, заявил, что полет корабля Dragon-2 к МКС состоится в начале следующего месяца.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Обновлено в 02:28
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 02:38
Хоккей
Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика
Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США
По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика
Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости
Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.
Обновлено в 03:32
Происшествия
На Приобском месторождении нефти в ХМАО произошел пожар
Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Если же застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Общество
Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов»
Риск оказаться укушенным клопом в отелях Европы и США растет с каждым годом. Об этом пишет газета The Telegraph.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:53
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой церкви» Украины, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот
Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Сочи за ночь сгорели шесть машин
Обновлено в 03:05