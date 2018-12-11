Во вторник, 11 декабря, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует положительную динамику.

Финансы Финансы Российский рынок акций начал торги противоречиво Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на неоднозначном внешнем фоне.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля в ноябре вернулся к снижению В ноябре 2018 года реальный эффективный курс рубля по отношению к корзине иностранных валют торговых партнеров России снизился на 0,1% по сравнению с октябрём после роста в октябре на 3,3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ.

Финансы Финансы TCS Group Holding намерена провести размещение в четырех валютах Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Материнская компания "Тинькофф-банка" TCS Group Holding планирует размещение еврокоммерческих бумаг в четырех валютах.

Финансы Финансы Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.

Финансы Финансы Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир» Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».

Финансы Финансы Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21% После небольшой передышки на предыдущей неделе падение курса Bitcoin усилилось до $3200 (Bitmex).

Финансы Финансы Население растаскивает деньги из банков Без учета перевода клиентов Рокетбанка, "Открытие" за 10 месяцев 2018 года увеличило средства физлиц на 20,7 млрд, в основном за счет роста срочных вкладов на 15,9 млрд, или на 4,7%, отметили в банке.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 2,1 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 4 декабря, был установлен в размере 1,33 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР весь этот объем под 7,46 процента годовых, предлагая 1,52 триллиона рублей.

Финансы Финансы Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Финансы Финансы Исторический рекорд по долгам: россияне набрали максимум кредитов За 10 месяцев с начала года банки выдали россиянам больше кредитов, чем годом ранее.