Финансы
Во вторник, 11 декабря, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует положительную динамику.
Finam.Ru03:00
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Финансы
Российский рынок акций начал торги противоречиво
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на неоднозначном внешнем фоне.
Обновлено в 03:41
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в ноябре вернулся к снижению
В ноябре 2018 года реальный эффективный курс рубля по отношению к корзине иностранных валют торговых партнеров России снизился на 0,1% по сравнению с октябрём после роста в октябре на 3,3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ.
Обновлено в 02:31
Финансы
TCS Group Holding намерена провести размещение в четырех валютах
Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Материнская компания "Тинькофф-банка" TCS Group Holding планирует размещение еврокоммерческих бумаг в четырех валютах.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов
Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.
Обновлено в 02:32
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов
В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.
Обновлено в 03:33
Финансы
Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет
Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:32
Финансы
Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир»
Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».
Обновлено в 04:13
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
После небольшой передышки на предыдущей неделе падение курса Bitcoin усилилось до $3200 (Bitmex).
Обновлено в 02:16
Финансы
Население растаскивает деньги из банков
Без учета перевода клиентов Рокетбанка, "Открытие" за 10 месяцев 2018 года увеличило средства физлиц на 20,7 млрд, в основном за счет роста срочных вкладов на 15,9 млрд, или на 4,7%, отметили в банке.
Обновлено в 03:52
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 2,1 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 4 декабря, был установлен в размере 1,33 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР весь этот объем под 7,46 процента годовых, предлагая 1,52 триллиона рублей.
Обновлено в 02:58
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено вчера в 05:39
Финансы
Исторический рекорд по долгам: россияне набрали максимум кредитов
За 10 месяцев с начала года банки выдали россиянам больше кредитов, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 10:24
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено вчера в 09:03