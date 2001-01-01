Финансы
Доллар снова подешевел и стоит меньше 2,1 рубляКП - Беларусь вчера в 05:06
Стоимость американской валюты 21 марта опустилась ниже 2,1 рубля - это антирекорд доллара за последнее время. Итак, по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг курс доллара США снизился на 0,46% (минус 0,0096 руб.) и составил 2,0961 руб.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
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Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Единоборства
Стал известен соперник Усика на следующий бой
Абсолютный чемпион первого тяжелого дивизиона Александр Усик намерен дебютировать в королевском дивизионе с поединка против камерунского спортсмена Карлоса Такама, сообщает "Советский спорт".
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Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
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Футбол
Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»
Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке.
Обновлено в 05:33
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Экономика
Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону
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Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Происшествия
Более 70 человек погибли при крушении парома в Ираке
Более 70 человек, по последним данным, погибли в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр.
Обновлено вчера в 12:48
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
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Политика
Москва надеется на спокойный переходный период в Казахстане
Россия рассчитывает, что переходный период после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Казахстане пройдёт спокойно.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
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Здоровье
Глядянскую ЦРБ в Курганской области отремонтируют
Детскую поликлинику и второй этаж больницы отремонтируют уже в этом году, такое поручение дал глава региона Вадим Шумков по итогам посещения ЦРБ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Политика
Белый дом отказался раскрывать детали переговоров Трампа с Путиным
Демократы отправили запрос в Белый дом после того, как СМИ сообщили, что Трамп забрал у переводчика все документы, касающиеся переговоров с Путиным, и потребовал от него не раскрывать детали разговоров.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 06:58