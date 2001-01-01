Финансы
Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 03:38
К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 4,25 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 10,60 коп. и составил 70,3290 руб.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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