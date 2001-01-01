Финансы

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 03:38

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К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 4,25 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 10,60 коп. и составил 70,3290 руб.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,2135 руб

Финмаркет12:15

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,1290 Р/$1 (62,9776 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One23 июля в 04:42
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