Финансы

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижениемФинмаркет 24 июля в 03:20

Рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,0981 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 6,19 коп.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

Обновлено в 12:07
Общество

Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по С-400

Турция начнёт использовать системы С-400 уже весной 2020 года. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Казани на обочине дороги обнаружили брошенного ребенка

Накануне вечером в Казани неизвестные оставили на обочине годовалого ребенка.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

Обновлено вчера в 16:03
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок

Обновлено в 05:38
Технологии

Mail.ru Group раскритиковала законопроект о «значимых сайтах»

Законопроект, предлагающий ограничить иностранное владение важными для цифровой инфраструктуры страны сайтами, нуждается в доработке и не может быть принят Госдумой в том виде, в котором он был представлен, заявили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 11:08
Политика

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Спорт

Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом

Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Энергетика

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме

Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Китайские журналисты рассказали о «напугавших НАТО» российских Ту-160

Китайские журналисты рассказали о том, как появление российских бомбардировщиков Ту-160 во время учений BALTOPS-2019 «напугало НАТО».
Обновлено в 12:13
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Спорт

Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Общество

Пятница стала самым теплым днем июля в Москве

Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Общество

Россияне оценили качество услуг ЖКХ

15% респондентов сказали, что у них не лучшее отношение к работе системы ЖКХ, а ещё 4% и вовсе поставили коммунальным службам самую плохую оценку.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»

В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Челябинске маршрутка с людьми попала в аварию, есть погибшие

От сильного удара автокран отбросило на автобусную остановку с людьми. Перед этим он протаранил еще две маршрутки.
Обновлено в 01:36
Политика

Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 12:03
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
Единоборства

Федерация бокса подаст в суд на организаторов последнего боя Дадашева

Обновлено в 11:08
Авто

За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
ещё по теме
Главное