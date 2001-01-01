Финансы

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 18 марта в 03:38

К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 65 копеек. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4 копейки и составил 73,4296 руб.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3171 руб

Финмаркет12:30

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,2803 Р/$1 (64,3167 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:40
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