Финансы
Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 18 марта в 03:38
К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 65 копеек. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4 копейки и составил 73,4296 руб.
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Обновлено в 14:15
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Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором
Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
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