Экономика
Доллар снижается после комментариев ПауэллаFinancial One 02:37
К 08:17 МСК доллар по отношению к иене снизился на 0,5% до 107,96 иены, продолжив отдаляться от максимума 6 недель в 108,99, достигнутого в среду до выступления Пауэлла. Индекс доллара к корзине основных валют также торгуется на отрицательной территории, снизившись на 0,2% до 96,869.
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Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
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Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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Происшествия
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Ущерб от пожара, который начался из-за выброса газа на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах, оценили в 150 миллионов рублей.
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CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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Обновлено в 09:19
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В Москве прогремел взрыв в жилом доме
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Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
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Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Экономика
Грузия оценила ущерб от возможных санкций России
В случае введения Россией полноценных санкций ущерб Грузии мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей).
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Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
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Обновлено в 08:02
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В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
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Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
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Общество
В Швеции впервые наказали по закону о согласии на секс
В Швеции верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
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Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Туска о распаде СССР
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Европейского совета Дональда Туска о том, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
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Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Политика
Представитель Зеленского допустил люстрацию команды Зеленского
Окружение президента Украины Владимира Зеленского в теории может попасть под действие расширенного перечня закона «Об очищении власти».
Обновлено в 10:31