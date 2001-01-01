Доходность двухлетних казначейский облигаций США, индикатор настроений рынка относительно процентных ставок, упала на 4,9 базисного пункта до 1,856%. Панъевропейский индекс STOXX 600 после комментариев Пауэлла перешел на положительную территорию.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.

Здоровье Министр здравоохранения знает, где найти кадры На недавнем Правительственном часе в краевом Заксобрании министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что в медучереждениях Алтайского края главными проблемами являются: кадровый дефицит, высокая (выше среднероссийской) смертность населения, низкий уровень заработных плат медработников и недоступность качественного медицинского обслуживания.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Транспорт В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.

Авто Опубликован рендер нового поколения Skoda Octavia Компания Skoda планирует представить новое поколение своей популярной модели Octavia осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия), но журналисты индийского портала IAB не готовы дожидаться этой даты.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Шоу-бизнес Наташа Королева разделась догола в поддержку Светланы Лободы Светлана Лобода опубликовала в микроблоге «обнаженную» фотографию, на которой женщина запечатлена в эффектной позе йоги.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Происшествия В Казахстане женщина украла из роддома младенца для продажи В городе Тараз в Казахстане полицейские задержали 22-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорожденного с целью продажи, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян снова показала поклонникам младшего сына Американская модель Ким Кардашьян решила показывать своего младшего сына фанатам раз в месяц.

Общество Россияне оценили возможность национальных конфликтов в стране Большинство жителей России (64 процента) убеждены, что в настоящее время в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Происшествия В Дагестане погибли при пожаре три человека В Дагестане в Кизлярском районе в результате пожара погибли три человека, в том числе два ребенка.

Армия и оружие Военно-транспортный Ил-112В станет легче на 2 тонны Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена на две тонны, работы по данной теме уже ведутся.

Авто Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.

Общество Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Авто Bentley отзывает в России 145 кабриолетов Британская марка объявила о старте отзывной кампании в РФ.

Происшествия Бывшего генерала МВД перевели из колонии в СИЗО Генерал МВД арестован по подозрению в получении взятки в 10 млн руб. В СИЗО Вакарчука попал из колонии.