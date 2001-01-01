Экономика
Доллар снижается после комментариев ПауэллаFinancial One 02:37
К 08:17 МСК доллар по отношению к иене снизился на 0,5% до 107,96 иены, продолжив отдаляться от максимума 6 недель в 108,99, достигнутого в среду до выступления Пауэлла. Индекс доллара к корзине основных валют также торгуется на отрицательной территории, снизившись на 0,2% до 96,869.
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