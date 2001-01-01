Политика
Доллар снижается после комментариев ПауэллаFinancial One 02:37
К 08:17 МСК доллар по отношению к иене снизился на 0,5% до 107,96 иены, продолжив отдаляться от максимума 6 недель в 108,99, достигнутого в среду до выступления Пауэлла. Индекс доллара к корзине основных валют также торгуется на отрицательной территории, снизившись на 0,2% до 96,869.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Apple Watch прослушивают разговоры пользователя
TechCrunch заявили, что у Apple Watch при отключении одной функции, могут прослушиваться разговоры пользователей на iPhone.
Обновлено в 04:21
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Финансы
Доллар и нефть резко подняли рубль вверх
Рубль 10 июля отреагировал резким взлётом на общее движение доллара вниз на мировом валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Муж кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной задержан в аэропорту Уфы
Сегодня, 10 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего Марата Хайруллина, мужа теперь уже знаменитой кассирши Луизы Хайруллиной, которая вынесла из банка более 25 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Происшествия
При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина
В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Культура
Открывается фестиваль «Славянский базар в Витебске»
Обновлено в 00:34
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер
«Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.
Обновлено в 04:54
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27