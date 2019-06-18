Финансы
Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09
Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти
Интерфаксвчера в 03:25
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе бразильского защитника Мурило
Московский "Локомотив" пополнился защитником бразильского "Крузейро" Серкейрой Мурило, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский впервые встретился с Меркель
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Обновлено в 05:39
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности в России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что из-за низкого уровня жизни людей в России может случиться социальный взрыв.
Обновлено в 00:42
Общество
Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
«Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.
Обновлено в 08:02
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:15
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Обновлено в 02:52
Общество
Обработку борщевика вдоль трасс завершили в Подмосковье
Обновлено в 08:42
Авто
Назвали цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Культура
В сети появилась 16-я серия «Возвращения в Простоквашино»
По сюжету герои мультсериала находят возле дома ценный артефакт. В сети появился новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино".
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47