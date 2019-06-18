Финансы

Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09

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Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРС

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
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По сюжету герои мультсериала находят возле дома ценный артефакт. В сети появился новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино".
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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