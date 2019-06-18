Финансы
Доллар снижается к основным валютамФинмаркет 02:28
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник снижается на 0,15%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1%.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти
Интерфаксвчера в 03:25
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
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Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
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Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
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КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
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Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
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Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
"АвтоВАЗ" с 1 июля планирует повысить цены на все модели автомобилей Lada, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 01:55
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Интернет
Facebook объявил о запуске собственной криптовалюты Libra
Компания Facebook объявила о запуске собственной криптовалюты, получившей название Libra.
Обновлено в 06:18
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Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
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В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
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Госдума приняла закон о правовом статусе паломника
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
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Напомним, масла в огонь добавляет еще и тот факт, что недавно Орлова заявила, что боится потолстеть и «остаться в девках» без мужа.
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Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
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Происшествия
В США произошло вооруженное нападение на дружившего с убитым XXXTentacion рэпера
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На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Кузнецова: число пропавших детей в России уменьшилось на треть
За последние пять лет число потерявшихся детей в России сократилось почти на треть, заявила 18 июня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извинений
Обновлено вчера в 17:03
Наука
В Ирландии нашли ни на что не похожий объект возрастом 5,6 тысячи лет
В Ирландии археологи обнаружили неизвестный объект. Возраст артефакта был оценён в 5,6 тысячи лет.
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Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
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Спорт
Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел
Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.
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