Финансы
Доллар снижается к основным валютамФинмаркет 24 июня в 02:28
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник снижается на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1%.
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