Финансы
Доллар слабо дорожает к евро и фунтуФинмаркет 01:18
Курс евро к иене снизился на 0,13% - до 125,79 иены по сравнению с 125,95 иены по итогам предыдущих торгов. Фунт стерлингов незначительно опустился к доллару - до $1,3245 против $1,3252 по итогам торгов во вторник.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Армия и оружие
Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Иркутской области аварийно сел Ан-12
Обновлено в 02:28
Экономика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Госпитализирован пародист Песков
Обновлено в 02:50
Музыка
На Украине не исключили отказа от участия в Евровидении
Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В ходе КТО в Нальчике ликвидирован боевик
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США вывести военных из Сирии
Россия и Сирия призывают США вывести с сирийской территории свои военные формирования.
Обновлено в 02:42
Политика
Кобылкин рассказал об оценке ООН заявки России на шельф в Арктике
Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) во время предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки заявки России на расширение шельфа в Арктике.
Обновлено в 02:29
Политика
В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора
СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Кузбассе при пожаре погибли семь человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в городе Мариинске Кемеровской области. В частном доме погибли семь человек.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
NBC: Трамп одобрил кибератаку против России
Президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA).
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
В «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok
Общая сумма исков банка "Восточный" к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку.
Обновлено в 02:30
Политика
Российские акции выглядят дорого
В течение 180 дней с момента принятия DASKA должны быть введены санкции против любого финансового института, который, по мнению президента, на момент или после принятия законопроекта оказывал финансовую или другую поддержку вмешательству российского правительства в демократический процесс или выборы в любой другой стране, помимо России.
Обновлено 25 февраля в 10:23
Общество
Минобрнауки предложило узаконить высшее самообразование
В Минобрнауки планируют в 2019 году разработать поправки, узаконивающие высшее самообразование.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Сжегших верблюдов «для укрепления России» привлекут за живодерство
В Иркутской области прокуратура направила в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки инцидента, связанного с ритуальным сожжением пяти верблюдов, передает ТАСС в среду, 27 февраля.
Обновлено в 02:02
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Военные ЛНР задержали украинского диверсанта
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Ивановской области убит боец ММА
Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Авто
Volkswagen представил в Китае отдельный бренд Jetta
Немецкий концерн Volkswagen ответил скептикам и, наконец, возвел имя Jetta в отдельный бренд.
Обновлено вчера в 22:35
Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 февраля, рубль незначительно растёт к евро и доллару.
Обновлено в 02:02
Политика
Лавров обвинил США в попытках военного вмешательства в Венесуэлу
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединённые Штаты пытаются создать предлог для военного вмешательства в страну, которые Лавров назвал «совершенно беспардонными».
Обновлено в 01:36
Происшествия
Московские третьеклассники устроили массовую драку
В Москве школьники устроили массовую драку, в результате которой трем девочкам потребовалась срочная госпитализация.
Обновлено в 02:42