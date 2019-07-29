Финансы

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРСNews.ru 02:59

Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08.20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.
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Иена в плюсе после заседания Банка Японии, в фокусе - ФРС

Financial One03:10

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРС

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Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС

Свободная Пресса28 июля в 14:20

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Profinance.ruвчера в 10:08

Поможет ли Америке слабый доллар?

Вести.Финансвчера в 09:57

Доллар дешевеет к иене после решения Банка Японии по ставке и в ожидании заседания ФРС

ПРАЙМ02:01
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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
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Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
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Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
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Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

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Экономика

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика

Симоньян предрекла провал русскоязычному телеканалу в Киеве

Обновлено в 00:05
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика

Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами людей и животных

Обновлено в 03:15
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

В 2019 году зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 02:39
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Финансы

Курс доллара: рубль чувствует себя неважно

Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.
Обновлено в 02:23
Политика

Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Футбол

Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»

«Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре казанцы сыграют дома с ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:58
Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

На Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации

Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение

Обновлено в 01:10
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
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Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей

Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!".
Обновлено в 02:12
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Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
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В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
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Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
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