Финансы
Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРСNews.ru 02:59
Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08.20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.
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Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС
Свободная Пресса28 июля в 14:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Вашингтон
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