Финансы
Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании заседания ФРС СШАПРАЙМ вчера в 01:27
Курс доллара слабо снижается к мировым валютам в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
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Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС
Свободная Пресса28 июля в 14:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
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В официальном магазине Xiaomi Mall обнаружились сведения о новой версии смартфона Redmi K20 Pro, которая будет отличаться градиентной расцветкой Summer Honey.
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Общество
Эксперты назвали признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание (или «состояние полного истощения») у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.
Обновлено в 04:08
Музыка
Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате
Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.
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Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Происшествия
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Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В ДНР задержали пьяных украинских танкистов
По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел
Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Силовики провели обыски в «Эковахте» и у кубанских активистов
Сегодня прошли обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудиных, рассказал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха и активистка Арина Лисовец.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
В Совфеде предложат пересмотреть норму о борьбе с лесными пожарами
Сенаторы предложат отменить норму, согласно которой тушение лесных пожаров в ряде случаев считается экономически нецелесообразным.
Обновлено в 04:52
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В России стали регистрировать вдвое меньше экстремистских преступлений
Генпрокуратура РФ отмечает снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:44
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на свои модели в России
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42