Финансы
Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании заседания ФРС СШАПРАЙМ вчера в 01:27
Курс доллара слабо снижается к мировым валютам в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
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Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС
Свободная Пресса28 июля в 14:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
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