Финансы

Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании заседания ФРС СШАПРАЙМ 01:27

3 фото
Курс доллара слабо снижается к мировым валютам в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль остался без поддержки экспортеров

Коммерсантъ14:42

Сбербанк: медвежий диапазон рубля не будет сломлен на этой неделе

Profinance.ru13:38

Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС

Свободная Прессавчера в 14:20

Доллар дорожает на позитивных ожиданиях по экономике США после решения ФРС

ПРАЙМ11:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Политика

Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России

Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Тулуне закрыли федеральную трассу

Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Космос

Нижнему Тагилу 300 лет. Малая Земля Вагонки. Мефодий Веремьев

Обновлено в 02:21
Авто

Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler

В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Политика

В Крыму ответили Киеву на заявление о санкциях за Крымский мост

Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью порталу «Сегодня» заявил, что Украина должна проработать возможность введения санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Авто

ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Политика

Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия

Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории

В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 19:13
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Происшествия

Разоблаченная журналистами «блогер года» найдена мертвой в Дублине

Обновлено в 09:03
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью

Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой.
Обновлено в 18:18
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Единоборства

Сын Хосе Луиса Кастильо попал в больницу после спарринга

Кристиан Кастильо, сын двукратного чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу с травмой мозга, полученной во время спарринга, и его состояние ухудшается.
Обновлено 27 июля в 07:23
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Кино

Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии

Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 18:52
ещё по теме
Главное