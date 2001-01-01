В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,6327 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 3,27 коп.

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