Финансы
Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Для трудоспособного населения во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составит 12 тысяч 130 рублей (ранее 11 тысяч 653 рубля), для пенсионеров — 9 тысяч 236 (ранее 8 тысяч 894 рубля) рублей, для детей — 11 тысячи 4 рубля (ранее 10 тысяч 585 рублей), сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:23
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты
Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Следователи изъяли курсовые работы студента ВШЭ Егора Жукова
Следователи изъяли из Высшей школы экономики (ВШЭ) личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля, написал на своей странице в Facebook его адвокат Илья Новиков.
Обновлено в 08:26
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Омбудсмен Москалькова вылетела в Киев
Обновлено в 03:02
Космос
Маск придумал, как терраформировать Марс без ядерной бомбардировки
Стоит отметить, что это предложение чуть более реально, чем массированная ядерная бомбардировка.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Авто
В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus
В деловом центре «Москва-Сити» открылась первая галерея российских автомобилей представительского класса Aurus.
Обновлено в 09:21