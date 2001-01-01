Финансы

Доллар растет в начале торгов на «Московской бирже», евро снижаетсяФинмаркет 06 февраля в 02:20

К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,71 коп. Курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 11,13 коп. и составил 74,7687 руб. К официальному курсу евро подешевел на 14,40 коп.
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Курс рубля снижается после открытия торгов

Вести.Финанс02:57

Рубль и российские фондовые индексы просели на открытии биржи

Свободная Пресса03:19

Торги на Мосбирже открылись снижением курса рубля

Экономика сегодня02:24

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 66,0628 Р/$1 (66,0199 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One03:37

Курс рубля снижается на открытии торгов

News.ru02:33

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 8 февраля составил 66,0628 руб

Финмаркет03:45
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Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика

Германия и Франция договорились по «Северному потоку-2»

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:43
Авто

«АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол

«АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.
Обновлено в 05:21
Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на Украину

Накануне Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.
Обновлено в 07:18
Музыка

Киркоров объяснил отправку Лазарева на «Евровидение»

Артист выразил надежду, что на этот раз справедливость восторжествует, политика отойдет на второй план, а профессиональное жюри сосредоточится на выступлении российского конкурсанта Лазарев привезет на конкурс песню, написанную Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, отмечает "Газета.ру".
Обновлено в 06:27
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Авто

Toyota RAV4 превратился во внедорожник

Компания Toyota представила на автосалоне в Чикаго «внедорожную» версию кроссовера RAV4 нового поколения.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Мощнейший в мире ракетный двигатель РД-171МВ собран для испытаний

Обновлено в 05:07
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обновлено в 05:44
Происшествия

Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась

Обновлено в 07:31
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе

Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 16:52
Экономика

Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05
Происшествия

При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек

Обновлено в 06:10
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты в «Стражах галактики»

Обновлено в 08:08
Кино

Вуди Аллен подал в суд на Amazon Studios на 68 млн долларов

Режиссёр требует от компании 68 млн долларов, что включает минимально гарантированное вознаграждение за съёмки, а также компенсацию ущерба и судебных издержек.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин

Обновлено в 00:25
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Mazda показала в Чикаго юбилейный MX-5 Miata 30th Anniversary Edition

К 30-летию модели МХ-5 японский автопроизводитель Mazda выпустил юбилейную версию 30th Anniversary Edition.
Обновлено в 06:40
Наука

Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль

Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

МТС проанализирует структуру листинга компании, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора мобильной связи.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России на заседании в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 05:36
Экономика

Дворкович представил Медведеву проекты фонда Сколково

Со своей стороны Д.Медведев отметил, что медицинские и фармкомпании сообщали о своих планах относительно центров и "заинтересованы были именно в том, чтобы эти центры были созданы в Российской Федерации".
Обновлено в 06:57
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест был разработан в 1970 году. Он используется для того, чтобы определить, способно ли животное распознать себя в зеркале.
Обновлено в 05:35
Наука

Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье

Обновлено в 01:54
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