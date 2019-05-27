Финансы
Доллар растет в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 03:20
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 2,15 коп. и составил 72,1340 руб. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 5,23 коп.
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Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
Обновлено 25 мая в 10:36
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика
Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг
Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей
Российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Президент Сербии Вучич признал потерю Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.
Обновлено в 00:06
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Экономика
Первый актив Urban Group удалось вернуть в конкурсную массу
Арбитражный суд согласился с доводами Светланы Аглинишкене, что спорная сделка по цене, несоответствующей рыночной, за 9 месяцев до введения банкротства, нарушает имущественные права кредиторов и направлена на вывод активов владельцами компании, и признал ее недействительной.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:35
Общество
Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых
За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Общество
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Общество
Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга
Девятилетний кот Эллиот, который страдает от хронического ринита, достаточно продолжительное время содержится в приюте в британском Восточном Суссексе и не может найти себе хозяев, передаёт The Independent.
Обновлено вчера в 11:07
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Путину доложили, как в России «кошмарят» бизнес
Российские предприниматели не доверяют силовикам, не считают ведение бизнеса в РФ безопасным с точки зрения вероятности необоснованного уголовного преследования, а борьбу с коррупцией называют неэффективной.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20