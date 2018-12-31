Курс доллара впервые с 16 марта 2016 года превысил 71 рубль на момент открытия торгов на Московской бирже, сообщает 3 января "Коммерсант".

Доллар превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года

Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали свою версию «матери всех бомб» В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Гаджеты Гаджеты Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.

Хоккей Хоккей «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.

Политика Политика У задержанного за шпионаж американца оказалось британское подданство Как стало известно британскому изданию The Times, сотрудники посольства США в Москве выяснили, что у американца Пола Уилана, которого ранее задержали в российской столице, а впоследствии арестовали по обвинению в шпионаже, имеется британское подданство.

Происшествия Происшествия Сильный взрыв произошел в столице Чили Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.

Происшествия Происшествия Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Спорт Спорт Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.

Общество Общество Умер литературовед и филолог Борис Аверин Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Общество Общество В России предложили запретить детям посещать цирки В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Происшествия Происшествия В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Политика Политика При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российской базы в Хмеймиме Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, следует из данных мониторингового ресурса IntelSky.

Общество Общество В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Космос Космос Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей» Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".

Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома.

Происшествия Происшествия Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.