Курс доллара на Московской бирже на момент открытия торгов в четверг, 3 января, впервые с 16 марта 2016 года превысил 71 рубль и составил 71 рубль 45 копеек.

Доллар превысил 71 рубль впервые с 2016 года

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