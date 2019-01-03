Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 2016 года
Доллар превысил 71 рубль впервые с 2016 годаДиалог03 января в 04:14
Курс доллара на Московской бирже на момент открытия торгов в четверг, 3 января, впервые с 16 марта 2016 года превысил 71 рубль и составил 71 рубль 45 копеек.
Диалог03 января в 04:14
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Финансы
С января проценты по ипотеке пойдут вверх
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено вчера в 05:23
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено вчера в 11:49
Финансы
Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%
Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено 03 января в 06:51
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено 03 января в 16:43
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка
Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов.
Обновлено 02 января в 18:13
Финансы
Аналитик: У рубля почти отсутствуют перспективы роста
Перспективы значительного укрепления российской нацвалюты в наступившем году практически отсутствуют.
Обновлено 03 января в 04:04
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено 02 января в 06:00
Финансы
1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку
Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено 03 января в 12:00
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество >>> В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2456 в переводе на молдавское платежное средство и 4,199 в пересчете на нацвалюту.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
Почему рынки облигаций ведут себя как-то странно
На рынке облигаций происходят странные вещи.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы
Международные резервы Белоруссии за год снизились до $7,16 млрд
Национальный банк республики Беларусь зафиксировал снижение международных резервов страны до 7,16 миллиарда долларов на 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено вчера в 05:46
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,62 рубля. Курс евро опустился на 10 копеек и составил 78,15 рубля.
Обновлено вчера в 02:05