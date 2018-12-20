Финансы
В последний раз курс доллара находился выше 68 руб. 14 ноября. Евро превысил 78 руб. впервые с 24 сентября, прибавив с открытия торгов больше 1 руб. Рубль слабеет на фоне падения цены на нефть Brent.
Коммерсантъ10:59
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.
Обновлено в 07:25
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено в 07:44
Финансы
Заявления ФРС привели к снижению американских индексов
В среду, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории после заявлений ФРС.
Обновлено в 01:15
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено в 09:23
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Новый кредит для Украины от МВФ составит почти 4 млрд долларов
Совет директоров МВФ одобрил кредит для Украины суммой в 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 12:37
Финансы
Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу
"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы
Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30%
Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате «тройного дефицита» - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций.
Обновлено в 07:20
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17
Финансы
Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд
За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
Аналитик: Для суверенного долга РФ настали «не самые лучшие времена»
Для рублевого суверенного долга России настали не самые лучшие времена, поскольку на рынке возникло «слишком много неопределенности».
Обновлено в 09:18
Финансы
В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей
Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:44
Финансы
Финансовые власти Японии проведут экстренные консультации в связи с резким падением акций
Министерство финансов Японии приняло решение провести экстренные консультации с центробанком Японии в связи с резким падением курсов акций на Токийской фондовой бирже.
Обновлено в 05:19