Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреляИнтерфакс 12:27

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Курс доллара США составил 64,81 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Интерфакс12:27

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара впервые с 8 апреля превысил 65 рублей

Взгляд.ру12:16

Доллар подскочил выше 65 рублей

Газета.Ru12:34

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:19

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС12:26

Курс доллара снизился на 6 копеек

News.ru04:39
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:20, Ашберн

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

КП - Беларусьвчера в 07:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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Двухлетняя дочка Полины Гагариной ругается матом

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Обновлено в 10:20
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Мадуро заявил о приверженности военных лидеров Венесуэлы

Обновлено в 10:28
Политика

В ДНР начался ажиотаж на местные паспорта для получения гражданства РФ

Отмечается, что прием документов на получение гражданства РФ начнется в ДНР 3 мая в аппарате Миграционной службы по адресу: Донецк, ул. Ходаковского, 10.
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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
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Йоонас Кемппайнен покидает «Салават Юлаев» по истечении контракта

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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
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Доход генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2018 году составил 9 млн рублей

Доход генерального прокурора России Юрия Чайки в 2018 году снизился на 2,65 млн рублей по сравнению с 2017 годом (11,72 млн) и составил чуть более 9 млн рублей.
Обновлено в 11:34
Общество

Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»

Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Политика

В ЦИК Украины заявили о готовности к досрочным парламентским выборам

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что в Центризбиркоме готовы к проведению досрочных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 09:27
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

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Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Экономика

Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень

По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
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Шоу-бизнес

Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
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Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
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Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
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Под Пятигорском локализовали пожар на рынке

Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
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