Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреляИнтерфакс 12:27
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Курс доллара США составил 64,81 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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