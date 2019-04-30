Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Обновлено в 04:30
Футбол
Ван Боммел может возглавить «Милан»
Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел может стать новым главным тренером «Милана».
Обновлено вчера в 13:49
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Футбол
Семак рассказал о состоянии травмированного Ерохина
Обновлено в 04:42
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера
Отмечается, что использование технологии 3D-печати позволит бережно восстановить собор в кратчайшие сроки и обойдется гораздо дешевле работы с камнем.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек
15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Футбол
Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».
Обновлено в 04:32
Авто
Компания Isuzu представила эксклюзивную версию пикапа D-Max
Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.
Обновлено в 03:01
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 01:35
Политика
Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая
Накануне стало известно, что никто из лидеров иностранных государств не будет присутствовать на параде по случаю празднования Дня Победы в Москве.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18