Рубль снизился к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:26

Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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