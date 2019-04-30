Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреляИнтерфакс 12:27

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Курс доллара США составил 64,81 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Интерфакс12:27

Курс доллара снизился на 6 копеек

News.ru04:39

Курс доллара впервые с 8 апреля превысил 65 рублей

Взгляд.ру12:16

Доллар подскочил выше 65 рублей

Газета.Ru12:34

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:19

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС12:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

КП - Беларусьвчера в 07:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Экономика

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В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
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Происшествия

В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма

В Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта «Борисполь», сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.
Обновлено в 07:30
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Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда

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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
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Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Адвокат назвал срок вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

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Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
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В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

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Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

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Обновлено в 10:32
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
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Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
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Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
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Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
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Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

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Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

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Обновлено в 10:17
Происшествия

В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
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Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
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