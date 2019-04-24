Финансы

Доллар подорожал на бирже на 35 копеекВедомости 06:45

Накануне доллар укреплялся к большинству валют – индекс доллара в моменте прибавлял до 0,5%, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Доллар подорожал на полрубля

Ведомости16:08
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти

В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.
Обновлено в 18:42
Общество

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Обновлено в 19:59
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Москве загорелись несколько автомобилей

Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Обновлено в 17:37
Космос

Спрайты в небе над Оклахомой: удивительные фотографии

Фотографии — Paul Smith Фотограф Пол Смит (Paul Smith) заснял спрайты во время бури в северо-западной части Оклахомы.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Россиянину грозит 10 лет тюрьмы за домогательства в самолете

Обновлено в 19:49
Политика

Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе

Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено в 11:59
Кино

Финал «Игры престолов» покажут на московском стадионе «РЖД Арена»

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" покажет финальную серию "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена".
Обновлено в 11:09
Общество

В Якутии дали старт проекту по переселению из аварийного жилья

Обновлено в 08:10
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Джонни Депп собирается жениться на 20-летней танцовщице из России

Как сообщает Daily Mail, Джонни Депп познакомился с Полиной Гленн в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 20:06
Технологии

Власти США разрешили доставлять посылки с помощью беспилотников

Обновлено в 01:16
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года

Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:54
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Политика

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Политика

Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине

По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Наука

Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»

Обновлено в 12:54
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 10:36
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Apple готовит наушники AirPods 3 с функцией шумоподавления

Источник утверждает, что Apple AirPods 3 выпустят до конца 2019 года и в них уже будет система шумоподавления.
Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
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