Финансы

Доллар подорожал на 80 копеек, евро – почти на 1,5 рубля
Ведомости
09:16

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря. К 18.10 мск курс доллара вырос на 80 коп. к закрытию среды и достиг 69,5 руб. Евро к этому времени подорожал на 1,4 руб. и стоил 79,4 руб.
Ведомости09:16

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Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро

Эхо Москвы11:01

Доллар подорожал на 80 копеек, евро – почти на 1,5 рубля

Ведомости09:16

Рубль снизился к бивалютной корзине в начале торгов

Вести.Финанс02:28

Рубль теряет позиции по отношению к евро

Газета.Ru02:19

Рубль снижается к евро

RT на русском02:04

Утренние торги на Мосбирже показали рост доллара и евро

Экономика сегодня02:53

Рубль слегка вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов четверга

Интерфакс02:28
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 13:48
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Названа скорость ракетного комплекса «Авангард»

Российский вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что блок ракетного комплекса "Авангард" развил скорость в 27 Махов.
Обновлено в 13:27
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Транспорт

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Политика

Путин назвал главные события уходящего года

Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события уходящего года.
Обновлено в 12:00
Экономика

Минтранс подсчитал экономию России от Крымского моста

Эксплуатация Крымского моста позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей, сообщил в четверг, 27 декабря, министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:16
Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Путешествия

Турция вводит для туристов налог на безопасность

Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Авто

Mitsubishi отзывает почти 5 тысяч кроссоверов Outlander в России

Представители Mitsubishi разошлют уведомления владельцам кроссоверов Outlander с просьбой приехать в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет

В аэропорту Ханты-Мансийска аварийно приземлился самолет, летевший рейсом Ноябрьск - Москва.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

Следователи установили подозреваемого в причастности к исчезновению директора ресторана Burger King.
Обновлено в 13:15
Общество

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Общество

Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность

Симферопольская ТЭС в четверг была выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".
Обновлено в 13:48
Общество

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании

Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Обновлено в 13:04
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Политика

Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина

Новогоднее обращение президента является самым популярным событием на российском телевидении в новогоднюю ночь.
Обновлено в 13:34
Политика

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club

Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Общество

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в твиттере.
Обновлено в 11:30
Происшествия

СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Обновлено в 02:19
Культура

Песков не отпрашиваясь сбежал с приема президента ради шоу Навки

Пресс-секретарь президента России не пожелал смотреть "Щелкунчика". А потому сбежал во "Мегаспорт", не отпрашиваясь у руководства.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива

В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
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