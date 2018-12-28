Финансы
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Басманный суд Москвы вынес приговор владельцу холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, обвиненному в контрабанде элитного алкоголя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж
"Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывается в заявлении.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Политика
В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА
В Кремле заверили, что внимательно ознакомились с обращением Гануса, однако в некоторых случаях обеспокоенность, которую он выражал, можно назвать беспочвенной.
Обновлено в 04:47
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин поздравил с Новым годом экс-президента Армении Кочаряна
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Происшествия
Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково
Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.
Обновлено в 03:27
Политика
Кремль опроверг данные о военнопленных в России
Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска
Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой»
Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».
Обновлено в 01:52
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Политика
На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки
В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного».
Обновлено в 04:07
Общество
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными
Обновлено вчера в 15:48
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
В рамках процесса выхода из-под санкций США совет директоров "Русала" избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Уложено 380 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 05:24
Происшествия
Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне
Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Обновлено в 02:43
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ
Минувший сезон Кучеров завершил в списке лучших бомбардиров лиги на третьей позиции, забросив за регулярный чемпионат 39 шайб и сделав 61 передачу.
Обновлено в 03:34